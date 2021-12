Bari: De Risio ok, Marras quasi

Terzo giorno di lavoro per il Bari di Mignani in vista del derby di domenica prossima contro il Taranto. Questo il report della giornata odierna giunto poco fa alla redazione di Barilive: "Prima di scendere in campo e dare il via al lavoro giornaliero - si legge - il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi. A seguire, dopo la prima parte dedicata al riscaldamento muscolare alternato ad serie di accelerazioni, parte centrale impostata su esercitazioni tattiche a tutto campo. In chiusura sfida a ranghi misti su metà campo. Regolarmente in gruppo Carlo De Risio che ha svolto l'intera seduta con i compagni, palestra e fisioterapia per Manuel Marras".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.