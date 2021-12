Bari, sfida a ranghi misti all'Antistadio

"Sfida a ranghi misti su porzione di campo che ha visto andare a segno Cheddira, Citro, D’Errico e Antenucci”, nel report odierno ufficiale del Bari in vista del derby di domenica prossima contro il Taranto.

Palestra e fisioterapia per Manuel Marras (sarà valutato in settimana il problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la sfida contro l’Avellino), lavoro con il pallone per Carlo De Risio (ormai prossimo al rientro in gruppo a seguito di affaticamento muscolare).