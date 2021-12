Bari-Taranto, 70 anni di passione

Bari e Taranto hanno già scritto 70 anni di storia del derby di calcio più antico di Puglia. Il ribattezzato "Derby delle Murge" - che domenica prossima tornerà per la 47ma volta - torna sulla scena dopo 28 anni. L’ultimo confronto risale alla stagione di B 1992/93 e terminò 0-0 nel return match allo Jacovone dopo il 3-1 dei biancorossi nell’andata.

"Nel computo delle 46 sfide complessive disputate tra le due compagini - riporta oggi il quotidiano Barinrete - spicca il primo confronto che si giocò a Bari il 4 novembre 1951: era in serie C e finì con una vittoria del Bari per 4-2. Da quel momento, il derby si è rigiocato in C altre cinque volte per un pareggio, due vittorie rossoblu e altre due biancorosse. Nei 32 incontri disputati in B, si contano 12 successi baresi, altrettanti pareggi e 8 acuti tarantini. Nella Coppa Italia, tre acuti del Bari, 1 pari e 2 vittorie del Taranto. Lo score totale vede quindi 19 successi del Bari, 13 del Taranto e 14 divisioni della posta".