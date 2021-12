Maranesi per il derby Bari-Taranto

Frattali: "In questo Bari si gioca facile"

Calcio

Il portiere dei pugliesi evidenzia le qualità tecniche dei compagni e non le mande a dire all'Avellino: "Il gol di Kanoute era in fuorigioco e prima andavano espulsi un paio di giocatori. Ora battiamo il Taranto per i tifosi"