Mallamo si accontenta: "Contava portare a casa il punto"

La pacatezza di Alessandro Mallamo al termine della gara pareggiata con l'Avellino: "E' stata una partita dura con loro grande furore agonistico - dice il centrocampista scuola Atalanta - . Si era incanalata nel verso giusto, e la vittoria ci è sfuggita solo negli ultimi minuti. L'importante era importante portare a casa un punto. Cerco di buttarmi negli spazi ed è stato bravo Antenucci a servirmi la palla giusta. Non era rigore? E' irrilevante parlarne dopo la partita. E' andata bene così. Devo lavorare sul fare gol".

"L'Avellino - analizza Mallamo - è una delle squadre per stare nella parte alta della classifica. Ma non è l'unica. In tutti i modi ha cercato di complicarci le cose, anche a livello atmosferico. Siamo stati bravi a mantenere la calma e a non reagire alle provocazioni. Pensiamo alle ultime due partite cercando di chiudere al meglio il girone di andata".