Il Bari lotta nella battaglia di Avellino: 1-1 e imbattibilità salva

Avellino-Bari 1-1

AVELLINO (4-3-3): Forte, Tito (40' st Mignanelli), Kanoute, Dossena (43' st Scognamiglio), Di Gaudio, Maniero, Carriero (23' st Aloi), Matera (23' st De Francesco), Ciancio, D’Angelo (24' st Micovchi), Silvestri. A disp.:Pane, Rizzo, Sbraga, Mastalli, Gagliano, Plescia, Bove. All. P. Braglia.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Pucino (42' st Belli), Celiento, Terranova, Mazzotta, Mallamo, Maita, D’Errico, Botta (42' st Cheddira), Antenucci (c), Paponi (18' st Bianco). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Simeri, Citro, Lollo, Di Gennaro, Ricci. All. M. Mignani

ARBITRO: Bitonti di Bologna:

RETI: 32' pt (rig.) Antenucci; 37' st Kanoute.

NOTE: Presenti 5.000 spettatori, di cui 400 da Bari. Rec. 2' pt; Rec. 4' st.

AVELLINO - La battaglia del Partenio Lombardi termina 1-1, con Bari che torna da Avellino con un pareggio legittimo e al termine di una sfida contro una formazione pronta a ringhiare senza tregua. Ma la capolista resiste e stringe i denti, passando anche in vantaggio grazie ad Antenucci. Superiorità che regge per ottanta minuti, sino al gol del pareggio di Kanoute. Divisione della posta che vale comunque il mantenimento della vetta della classifica, a più cinque sul Palermo.

Primo tempo di grande tensione e dai toni accesi. Ogni contatto è buono per fare scoccare la scintilla. L'Avellino parte forte: al 5' D'Angelo calcia un destro deviato da Frattali. Dopo tre minuti, Maniero calcia alto ad un passo dal portiere. La palla scorre veloce, complice anche del terreno in sintetico bagnato dalla pioggia caduta prima della partita. Allo scoccare della mezzora, Antenucci tenta il colpo rasoterra spedendo la palla di poco fuori sul primo palo. Dopo pochi secondi, Mallamo si invola a rete e si procura un calcio di rigore atterrato in area da Forte (ammonito). Massima punizione che Antenucci trasforma al 32' con un tiro perfetto alla sinistra di Forte.

Gli irpini non ci stanno. Braglia non fa altro che protestare e l'arbitro lo amminisce. Lo seguono a ruota Tito e Dossena. Nel recupero, proprio quest'ultimo spedisce il pallone di poco alto sulla punizione di Tito che manda in archivio la prima frazione.

Il secondo tempo inizia con gli stessi interpreti del primo. E anche col cliché iniziale perché è l'Avellino a premere sull'acceleratore fallendo il gol del pari con Di Gaudio e Maniero (13'). Mignani si protegge togliendo Paponi per Bianco. Il Bari respira un attimo con Antenucci (22') in doppia battuta respinta in angolo da Forte. Braglia allora riscrive tutta la linea mediana inserendo De Francesco, Aloi e Micovchi. Ed è ancora la formazione pugliese a rischiare (28'). Frattali ci mette una pezza volando per deviare in corner una conclusione a rete di Kanoute. Italo segnegalese che pareggia all'82' sul filo del fuorigioco, sfuggendo a Maita e perforando Frattali dagli sviluppi di un corner. Finisce qui, con l'appuntamento rinviato a domenica prossima: al San Nicola sarà derby contro il Taranto.