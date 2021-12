Avellino-Bari thrilling: di fronte migliori difesa e attacco del girone C

Avellino e Bari si affrontano le 21ma volta in un torneo prof. La bilancia pende a favore dei Lupi di casa con 9 vittorie contro le 3 dei Galletti pugliesi. L'ultimo successo biancorosso al Partenio Lombardi risale alla stagione di B 2017/18 (1-2). Quadro completato da otto pareggi.

Il Bari, capolista del girone C con 36 punti (più 9 sui campani), incrocia l'Avellino nel suo migliore momento di forma essendo in striscia positiva da 9 giornate con 5 successi e 4 pareggi. Stasera si oppongono la difesa bunker del girone C (11 reti subite in 16 turni l’Avellino, come Monopoli e Catanzaro) ed il migliore attacco del torneo: quello del Bari con 30 gol segnati come la Turris.

Piero Braglia, da allenatore, incrocia per l’undicesima volta in carriera il Bari: score di assoluta parità, con 4 vittorie del mister degli irpini, altrettante pugliesi e 2 pareggi. Coach biancoverde imbattuto nei 5 precedenti casalinghi: per le sue squadre 4 successi ed 1 pareggio. Prima inedita per Mignani contro l'Avellino.

Sono 2 i precedenti ufficiali tra Piero Braglia e Giacomo Mignani con l’attuale tecnico dell'Avellino sempre vittorioso. I due non si affrontano dalla finalissima playoff del 16 giugno 2018: Cosenza-Siena 3-1 a Pescara, con i rossoblù promossi in B. Con l'arbitro Bitonti, infine, nessuna delle due squadre ha mai perso.