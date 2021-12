Bari, la coppia Antenucci-Paponi per abbattere il muro dell'Avellino

Nel conto le assenze di Scavone per squalifica, Marras e De Risio per infortuni, Michele Mignani restringe il campo delle scelte nel Bari da schierare questa sera ad Avellino (ore 21, diretta Rai Sport) per il posticipo della 17ma giornata di Lega Pro.

In porta Frattali, in difesa sembrano avere il posto assicurato sia Pucino che Celiento. Il diffidato Terranova sarebbe una certezza, ma non è esclusa l'opzione Gigliotti. A sinistra, da valutare le condizioni fisiche di Mazzotta. Se non dovesse fornire garanzie, pronto Ricci.

A centrocampo, Maita e D'Errico partono favoriti rispetto agli altri. Tra questi, Bianco, Mallamo e Di Gennaro interpretranno il ruolo di terzo nel cuore della manovra. Con la certezza Botta dietro le punte, la coppia Antenucci-Paponi è al momento intoccabile rispetto alle altre candidature di Simeri, Cheddira e Citro.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci; D'Errico, Maita, Bianco; Botta; Antenucci, Paponi.