Giovani Bari, un pari ed una vittoria per Under 15 e 17

Una vittoria ed un pareggio per gli Under Ssc Bari nell’ottava giornata dei rispettivi campionati.

Gli Under 17 battono il Messina per 3-2. Sempre contro i giallorossi, 0-0 degli Under 15.

Questi i marcatori Under 17:

Bari-Messina 3-2

Marcatori: 43′ De Marzo (B), 45′ Crisafulli (M), 65′ Sacco (M), 88′ Liso (B), 91′ De Marzo.