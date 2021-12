Primavera 3 al giro di boa: tris del Bari al Potenza

Ancora un netto successo per la Primavera biancorossa di Valeriano Loseto che inaugura il girone di ritorno al ‘Comunale’ di Bitritto superando il Potenza per 3-1.

Stragapede porta subito avanti i padroni di casa su rigore assegnato per fallo su Caldarulo lanciato a rete da Daddario. Lo stesso Caldarulo raddoppia in avvio di ripresa. Nel finale arriva la rete di Belgiovine dopo la rete ospite di Genzano. Prossimo impegno per i biancorossi a Catania.

Il tabellino

Bari-Potenza 3-1

Marcatori: 5’ Stragapede rig. (B), 53’ Caldarulo (B), 63’ Genzano (P), 79’ Belgiovine (B)

Bari (4-3-1-2): Sapri Orlando Lambiase (Stella) Belgiovine Daddario Dachille (Fioretti) Memeo Dargenio (Dibello) Caldarulo Stragapede Massarelli (Balducci). A disp: Valeriano Antonicelli Peragine Kapxhiu Frezza Logrieco Mangialardo Rizzi. All. V. Loseto

Potenza (3-4-3): Uva Barbone Murano (Volta) Volturno (Ciliberti) Faraula Grande (Corbo) Miele (Romano) Buchicchio Cetani Genzano Guarino (Rotunno). A disp: Rossi D’aniello Bisceglia Discianni Destefano Sabato Misuriello. All. I. Natiello.

Arbitro: Dicorato di Barletta.

Note: campo Comunale ‘G. Scirea’, Bitritto, sintetico, soleggiato 14°C circa, discreta cornice di pubblico

Under 17 Femminile 4a giornata

Lecce-Bari 3-0

Sabato 04.12.21, Campo ‘Cat Merine’, Lecce

Under 15 Femminile 4a giornata

Foggia-Bari 7-0

Sabato 04.12.21, Campo ‘Comunale’, Ordona (FG)