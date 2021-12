Mignani lancia il guanto di sfida: "Sfida stimolante, il Bari è pronto"

Michele Mignani ed il contributo video fornito pochi minuti fa dall'ufficio stampa della società a poco più di 48 ore dalla partita di lunedì sera (ore 21) in casa dell'Avellino per il posticipo della 17ma giornata di C: "Abbiamo come obiettivo la partita di lunedì e ora ragioniamo su quella", le prime parole del mister genovese. "Sappiamo cosa dobbiamo fare - continua Mignani - . Sono tutte importanti le partite. Abbiamo lavorato bene questa settimana e vediamo cosa succede. Abbiamo le nostre idee di gioco. Ci vorranno massima attenzione e cattiveria agonistica. Ogni domenica è un esame e ogni partita ti dà possibIlità di mettere punti importanti in classifica. Avellino non è diversa da altre gare precedenti. Il sintetico? Non ci pensiamo. Si giocherà la sera, al fresco e questo ci aiuterà a correre meglio. Il campo non deve essere un problema. Non vediamo l'ora di affrontare questa gara. Il confronto è bello e stimolante e ci arriveremo pronti".

Sulle assenze e la formazione da mandare in campo: "Qualcuno giocherà al posto dello squalificato Scavone. Ho una rosa che mi fa scegliere di settimana in settimana. Aspetterò sino all'ultimo per decidere i titolari. Non è importante chi segna, conta lo spirito. Se sarà quello di sempre, per l'Avellino sarà dura contro di noi. Bisogna fare punti. La C è difficile. Fare punti è una piccola impresa. E davanti arriverà chi ne farà di più e con tutti. L'Avellino è forte, ha un allenatore preparato ed esperto. Noi, però, guardiamo solo in casa nostra".

I complimenti di Polito: "Mi fa molto piacere. Se sono qua lo devo a lui. Ha scelto me e sono obbligato a dare tutto me stesso per ringraziarlo sul campo".