Bari, nel test con l'Under 15 cinquina di Paponi

Al lavoro senza tregua, il Bari sta limando gli ultimi dettagli per preparare il posticipo di lunedì sera in casa dell'Avellino. "Questo pomeriggio - il comunicato della società - sotto una pioggia scrosciante, allenamento congiunto con la formazione Under 15 sul terreno dell’Antistadio. Dopo le iniziali fasi di riscaldamento, giocati da due tempi 40’ a tutto campo aperti dalla prima marcatura di Antenucci; in evidenza Paponi, autore di ben cinque reti. Lavoro dedicato per il neo papà De Risio".

Il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Per domani prevista una singola seduta di lavoro.