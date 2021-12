Anche Gigliotti nel Bari verso l'Irpinia

Terza giornata di lavoro per il Bari che lunedì sera sarà di scena ad Avellino. "La giornata - la nota ufficiale del club - si è aperta in palestra per una prima attivazione muscolare ed un susseguente lavoro di potenziamento e di core stability; a seguire parte in campo aperta da accelerazioni ed esercitazioni tattiche 11 contro 11. A chiudere le oltre due ore di lavoro odierno, consueta sfida a ranghi misti su porzione di campo. Regolarmente in gruppo anche Gigliotti, lavoro dedicato per De Risio. Prima della seduta nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.