Bari, il fine settimana dei giovani

Fine settimana ricco di appuntamenti per le formazioni del settore giovanile Ssc Bari.

Si comincia sabato con la prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. I ragazzi di Loseto ospitano il Potenza sul terreno in sintetico del Comunale di Bitritto. Dopo il turno di riposo, tornano in campo le formazioni Under 17, dominatrice incontrastata del Girone F, e Under 15, opposte ai pari età del Messina. In campo anche le squadre femminili Under 17 e Under 15.

Questo il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 1a g. rit. Girone C

Bari-Potenza

Sabato 04.12.21, ore 14:30

Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)

Under 17 8a g. Gruppo F

Bari-Messina

Domenica 05.12.21, ore 12:00

Campo ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Under 15 8a g. Gruppo F

Bari-Messina

Domenica 05.12.21, ore 10:00

Campo ‘F. Capocasale’, San Girolamo (BA)

Giovanissimi U15 Regionale – Fase Provinciale (sosta invernale, riparte a gennaio)

Bari (2008) RIPOSO

Bari (2009) RIPOSO

Under 17 Femminile 4a giornata

Lecce-Bari

Sabato 04.12.21, ore 15:30

Campo ‘Cat Merine’, Lecce

Under 15 Femminile

3a giornata

Bari-Pink Altamura

Giovedì 02.12.21, ore 15:15

Campo ‘Lovero’, Palese (BA)

4a giornata

Foggia-Bari

Sabato 04.12.21, ore 15:00