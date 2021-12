Bari, oggi test a ranghi misti

Bari al lavoro sul campetto dell’antistadio San Nicola per continuare la preparazione in vista della trasferta di lunedì prossimo ad Avellino.

“Prima parte dedicata alla sala video per il gruppo – il comunicato ufficiale della società – che è poi passato al lavoro in campo svolgendo circuiti di mobilità articolare, esercitazioni prima sul possesso palla, quindi sullo sviluppo dell’azione offensiva finalizzata alla conclusione a rete. A chiudere il lavoro di giornata, consueta sfida a ranghi misti su metà campo decisa in favore dei verdi casaccati da una gran giocata di Botta; blu vicini al pari con Cheddira che ha pero centrato il palo. Regolarmente in gruppo Mazzotta, lavoro dedicato per De Risio e Gigliotti a scopo precauzionale”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.