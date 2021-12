L'arbitro Bitonti per Avellino-Bari

Sarà il bolognese Paolo Bitonti ad arbitrare Avellino-Bari, match del posticipo della 17ma giornata del girone C di serie C in programma lunedì 6 dicembre alle ore 21. Assistenti Federico Votta di Moliterno e Francesco Ciancaglini di Vasto. Quarto uomo, Luigi Catanoso di Reggio Calabria. Bitonti ha già diretto il Bari nella scorsa stagione: 1-1 del 2 ottobre 2020 al San Nicola contro il Teramo.