Bari, si torna a correre verso Avellino

Ripresa degli allenamenti in casa Bari. Il archivio il 3-1 sul Latina, la squadra è tornata al lavoro nel pomeriggio per iniziare a preparare il posticipo in programma ad Avellino lunedì 6 dicembre alle 21:00.

Questo il report della società: “Giornata segnata dal vento e dal freddo pungente in Puglia: il gruppo ha dato inizio ai lavori in sala video per poi sostenere la parte dedicata alla mobilità articolare in palestra; una volta in campo, circuiti di riscaldamento a secco, esercitazioni tecnica sulla circolazione e possesso palla, lavoro atletico sulle medie distanze e, in chiusura, sfida a ranghi misti su metà campo. I carichi di lavoro sono stati modulati in base al minutaggio accumulato nelle ultime uscite. Lavoro dedicato per Carlo De Risio (ha svolto lavoro con il pallone in vista di un prossimo rientro in gruppo) e Antonio Mazzotta (a scopo precauzionale)”.

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.