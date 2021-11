Baby biancorossi, weekend di vittorie e solidarietà

Fine settimana all'insegna di gol, vittorie e solidarietà per le formazioni giovanili della Ssc Bari.

Ad inaugurare la festa, il poker della Primavera nel derby contro il Foggia. Sulla scia, i Giovenissimi Regionali 2009 si impongono largamente contro la Agon Altamura. Festa e gol a Lecce dove le piccole Under 12 vincono in campo, imponendosi senz’appello nei tre tempi di gioco, ma anche fuori dove in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, lanciano un messaggio forte che non può assolutamente rimanere inascoltato.

Il riepilogo dei risultati:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 9a g. Girone C

Bari-Foggia 4-0

Sabato 27.11.21, Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)

Under 17 – RIPOSO

Under 15 – RIPOSO

Giovanissimi U15 Regionale – Fase Provinciale

Bari (2008) RIPOSO

Bari (2009)-Agon Altamura 8-0

Domenica 28.11.21, Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)

Under 12 Femminile

Lecce-Bari 0-3

1°T 0-3

2°T 0-8

3°T 1-3

Marcatori: Guadagno (7), Falcone (3), Carlucci (2), Cassona, Pinto

Sabato 27.11.21, Centro Sportivo CAT, Lecce

Under 15 Femminile

Bari-Pink Altamura

Giovedì 02.12.21, ore 15:15

Campo ‘Lovero’, Palese (BA)