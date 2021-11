Paponi, "Man of the match" biancorosso

Daniele Paponi è il “Man of the match” promosso dai tifosi del Bari nella votazione sul sito Ssc Bari: “Sono contento del gol e tre punti – dice l’autore del secondo gol biancorosso sul Latina – . Dobbiamo continuare. Nessuna partita è facile. Se giochiamo con l’atteggiamento giusto, sarà difficile per tutti. Se cerchiamo le giocate andrà sempre meglio. E’ stata una battaglia e mi sento stanco. Ora due giorni di riposo e poi pensiamo all’Avellino”.