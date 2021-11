Mignani sorride: "Bari, hai fatto la partita giusta"

Michele Mignani ai microfoni dopo il 3-1 al Latina: “A volte si danno per scontate tante cose, quando scontato non c’è niente – dice il tecnico del Bari – . Il Latina era in palla, ma noi abbiamo fatto la partita giusta. Si è sofferto in qualche ripartenza. E lì abbiamo preso gol. Occorre migliorare nell’equilibrio in mezzo al campo. Devi essere bravo a capire quando spingere coi terzini. Non è mai facile vincere e faccio i complimenti ai ragazzi”.

“Abbiamo preso due ripartenze – continua Mignani – che non dovevamo prendere. Abbiamo sbagliato, ma ho apprezzato che la squadra sta crescendo nel palleggio, muove palla in maniera più veloce. Abbiamo provato a muoverla e avevo chiesto in settimana che senza spazi a disposizione serviva pazienza. Spirito e approccio sono stati quelli giusti. Stiamo bene anche fisicamente. Nella ripresa siamo cresciuti. Non dobbiamo avere paura”.

Mignani su alcune giocate dei singoli: “C’è stata una giocata di Botta. La maggior parte dei gol vengono fuori o su errori degli avversari o da giocate individuali. Bravi Botta e Paponi, quest’ultimo ha fatto un gran gol. Sono contento che segnano gli attaccanti. Cerchiamo di sfruttare il momento di ognuno. Con l’ingresso di Marras, ho alzato Botta per lasciargli più libertà. Volevo più rapidità e qualità negli spazi. Se fosse entrato un altro avrebbe dato comunque il suo contributo”.

“Non vedo l’ora di giocare le partite. E’ bello, è una sfida. Aspetto Avellino per andarcela a giocare. Dicembre è un mese importante, ma non decisivo”, la chiosa del tecnico.