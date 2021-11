Antenucci, Paponi e Marras: Bari, tris servito al Latina

BARI - Tris servito al Latina firmato da Antenucci, Paponi e Marras. Tre perle d'autore portate in dote da ter attaccanti. Tanto basta per stendere il Latina nel sedicesimo turno di C e salire a quota 36 in classifica conservando il primo posto solitario nella classifica del girone C.

Davanti a poco più di seimila tifosi, la squadra di Mignani - in campo come ad Andria col tandem d'attacco Antenucci-Paponi - resiste di fronte ad un Latina solido ed in salute. Muro che il Bari ingrange al 32' del primo tempo grazie ad un facile appoggio di Antenucci su un cross da sinistra di Paponi. E' il gol del vantaggio che permette al Bari di chiudere la prima frazione avanti. Situazione che dura sino al quarto minuto della ripresa quando il figlio d'arte Di Livio fa 1-1 su azione di contropiede. Il Bari vive qualche sofferenza nella gestione della palla e corre dei rischi nelle ripartenze avversarie. Per fortuna ci pensa il solito Paponi (10') ad allungare ancora indovinando un colpo di testa da vero bomber su cross da destra di Botta. Gli ospiti non ci stanno, ma il Bari ne contiene le folate e allo scadere trova anche la via del terzo acuto, il primo stagionale del neoentrato Marras che, servito da Maita, trova un diagonale perfetto.

Nel complesso, gestione della partita da rileggere. Ma successo che da' continuità ai precedenti contro Vibonese e Andria. Nel conto, anche il giallo a Scavone che gli farà saltare la partita di lunedì prossimo ad Avellino.