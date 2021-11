Bari, contro il Latina per riscattare il passato

Tra Bari e Latina è il settimo incrocio ufficiale tra i prof. Nei 6 precedenti in Puglia, tre vittorie biancorosse, due pareggi e un acuto laziale.

Memorabile la semifinale play-off di serie B dell’8 giugno 2014, con il sodalizio pugliese da poco fallito e rilevato dalla cordata di Gianluca Paparesta: il “San Nicola” quel pomeriggio era gremito da oltre 50.000 spettatori, all’inseguimento di un sogno chiamato Serie A. Fu 2-2, con vantaggio ospite su autogol di Polenta al 22’, pareggio di Cani al 67’, rete di Joao Silva al 79’ per i padroni di casa, ma al 90’ Ristovski gela il “San Nicola”.

questo campionato, il Bari è imbattuto al “San Nicola” da 13 partite, di cui 8 vinte e 5 pareggiate. Ultima sconfitta subita dal Potenza, 0-2 il 7 marzo scorso.

Di contro, il Latina è una delle 4 squadre del girone C ancora senza vittorie esterne, come Vibonese, Paganese e Potenza.

Nei professionisti , l’ultimo successo esterno nerazzurro è datato 25 aprile 2017, 1-0 a Chiavari sull’Entella,

in B; da allora 2 pareggi ed 8 sconfitte (di cui 5 nelle ultime 5 gare esterne disputate).

L’unico precedente tecnico ufficiale tra Michele Mignani e Daniele Di Donato risale al 30 gennaio scorso, serie C: la Vis Pesaro di Di Donato si impose 1-0 al “Benelli” sul Modena di Mignani, rete decisiva firmata

da Manuel Di Paola al 72’. I due sono stati, da calciatori, compagni di squadra nel Siena 2004/05 (serie A), giocando assieme 7 partite (6 in A ed 1 in coppa Italia).