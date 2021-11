Bari, i possibili undici di partenza contro il Latina

Criptico come al solito, mister Mignani non svela le mosse nel Bari che alle 17.30 ospiterà il Latina per il 16mo turno di campionato.

Con Frattali tra i pali, conferma in vista per il tandem di difensori centrali composto da Terranova e Celiento. A destra Pucino e a sinistra Mazzotta. Belli e Ricci le alternative. Ampia la rosa a centrocampo. Maita e D'Errico dovrebbero giocare subito. Ballottaggio in vista tra Mallamo e Di Gennaro. Più defilate le piste che portano a Bianco, Scavone e Lollo. In attacco, con Botta dietro le punte, potrebbe rivedersi il duo Antenucci-Paponi che ha fatto benissimo domenica scorsa ad Andria. A meno che, il tecnico non voglia concedere una piccola pausa all'ex Latina optando per uno tra Simeri e Cheddira. Dietro le quite, Citro e Marras.