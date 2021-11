La certezza di Mignani: "Latina compatto, ma se siamo noi faremo risultato"

Conferenza stampa per Michele Mignani a poco più di 24 ore dalla sfida di domani pomeriggio al San Nicola contro il Latina. Pontini che arriveranno a Bari dopo due vittorie consecutive. La parola d'ordine nello spogliatoio biancorosso è continuità: "Noi Siamo sempre obbligati a pensare in questo modo - attacca il tecnico del Bari - . Col Latina può sembrare una partita scontata. Ma scontata non lo è. Troviamo una squadra in un momento di forma. Viene da buoni risultati. Sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo provare con tutti noi stessi a vincere".

Flash sulla condizione di Paponi e Simeri che in settimana hanno lavorato a parte a scopo precauzionale: "Ieri hanno fatto tutto con la squadra. Possiamo considerarli entrambi dentro la partita", rassicura Mignani. Di fronte, ci sarà un Latina col 3-5-2: "Parliamo di una squadra compatta - dice il tecnico barese - ben organizzata e che concede pochi spazi. Ha due attaccanti dinamici, uno rapido e uno strutturato. Il 3-5-2 è un modulo che sfrutta l'ampiezza e copra tutto il campo. Hanno anche centrocampisti dinamici e di inserimento. Dobbiamo essere noi. E se siamo noi, faremo risultato".

La partita contro il Latina chiude un trittico e ne inaugura un altro contro Avellino, Taranto e Palermo: "Non ci stiamo pensando. Non guardo e no faccio differenze tra gli avversari. Abbiamo sempre l'obiettivo di vincere e vale sempre. E' troppo importante fare tre punti domani e poi penseremo alle altre. La testa fa la differenza. Deve essere libera e ci vuole entusiasmo. Più vinci e più più ti senti leggero e arrivi alla partita spensierato. Cerco di lavorare anche sulla testa dei ragazzi per renderli consapevoli che abbiamo dei valori e può succedere di cascare. Ma occorre fare delle nostre certezze la nostra forza".

Cambiamenti in vista? "Non lo so, facciamo le ultime valutazioni e vediamo come stanno i ragazzi per vedere chi partirà dall'inizio. Devo avere possibilità e serenità di fare delle scelte. Non possono giocare tutti, è un fatto matematico. Dobbiamo ragionare col noi e non con l'io". Un occhio ai diffidati per non perderli contro l'Avellino: "No, col Latina è troppo importante. Magari, potrei fare valutazioni in corso, ma non dall'inizio. A centrocampo, partono sempre tutti alla pari. Ho la possibilità di scegliere ed è un vantaggio". "Tanti parlano di noi e noi parliamo con i fatti - dice condividendo il pensiero espresso ieri da Pucino - . Tanti cercano di metterti tensioni. Ma noi faremo il nostro percorso e alla fine vedremo".

Il Latina è allenato da Daniele Di Donato, ex compagno di squadra: "Era con me a Castel di Sangro e a Siena in due occasioni diverse. Un ragazzo per bene, che stimo e apprezzo. L'anno scorso l'ho incontrato e mi ha fatto uno scherzetto. Spero quest'anno di farglielo io".