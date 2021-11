Contro il Latina, Paponi e Simeri per il Bari

Buone notizie dall’allenamento odierno del Bari che sabato ospiterà il Latina: “Regolarmente in gruppo Daniele Paponi e Simone Simeri – si legge nel comunicato della società – e lavoro dedicato per Carlo De Risio per un fastidio muscolare. Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati”.

Per domani prevista consueta seduta di rifinitura pre gara. Alle 10, la conferenza stampa pre gara di mister Mignani.