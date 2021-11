Bari-Foggia, derby Primavera per chiudere l'andata

Meno due giorni all’ultima giornata del girone di andata del campionato Primavera in programma sabato prossimo. I ragazzi di Valeriano Loseto ospiteranno a Bitritto il Foggua ultimo in classifica. Turno di riposo per le formazioni Under 17, dominatrice incontrastata del Girone F, e Under 15. In campo domenica i Giovanissimi Regionali 2009, mentre sabato le Under 12 Women faranno visita al Lecce.

Il programma della Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 9a g. Girone C:B ari-Foggia

Sabato 27.11.21, ore 11:30

Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)