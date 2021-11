Bari, il report dell'allenamento odierno

Lavoro pomeridiano per il Bari in vista della sfida di sabato prossimo contro il Latina. Il report della società: "Prima parte del lavoro di giornata differenziato su due moduli in base al minutaggio (lavoro di forza in campo per chi ha giocato dal primo minuto ad Andria, circuiti di potenziamento in palestra per il resto), quindi esercitazioni tattiche incentrate sullo sviluppo dell’azione offensive finalizzata alle conclusioni a rete. In chiusura due mini tempi da 15 minuti a ranghi misti contrapposti su metà campo terminati in parità grazie alle reti di D’Errico per i verdi e Antenucci per i blu. Hanno evitato la parte con contrasti lavorando a parte a scopo precauzionale Paponi e Simeri".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro. Dopo mezzogiorno, conferenza stampa di Antenucci.