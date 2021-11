Bari già al lavoro. Marras si unisce al gruppo

Biancorossi di Mignani già la lavoro nella giornata odierna, forti del tris rifilato ieri alla Fidelis Andria ed in vista della sfida di sabato prossimo al San Nicola contro il Latina. Questo il report della società: "Quella odierna è stata una seduta modulata su due gruppi di lavoro: chi ha giocato dal primo minuto nella sfida di ieri si è limitato a lavoro di scarico, fisioterapia e seduta di crioterapia, il resto del gruppo è sceso sul terreno dell'Antistadio dove, dopo una prima parte dedicata alla mobilità articolare, si è concentrato su circuiti di lavoro tecnico ad alta intensità basati sullo sviluppo dell’azione offensiva e finalizzati alle conclusioni a rete, con una sfida a ranghi misti su metà campo in chiusura. Ha lavorato regolarmente in gruppo Manuel Marras dopo l'attacco influenzale che lo ha tenuto precauzionalmente fuori in occasione della trasferta di Andria".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro