Baby biancorossi, colpi Under ad Andria

Domenica di grandi soddisfazioni per le formazioni giovanili biancorosse: i nazionali Under tornano con il bottino pieno dalla doppia trasferta di Andria, mentre i Giovanissimi Under 15 regionali si impongono contro Nick Calcio e Altamura Academy. In campo anche le nostre formazioni femminili.

Campionato Nazionale Under 17, Girone F, 7a giornata di andata

Fidelis Andria-Bari 0-6

Marcatori: 16’ Pellegrini D. (B), 28’ Mari (B), 39’ Lops (B), 44’ Natuzzi (B), 62’ Ferrulli (B), 68’ Lops (B)

Campionato Nazionale Under 15, Girone F, 7a giornata di andata

Fidelis Andria-Bari 0-2

Marcatori: 15’pt Labianca (B), 35’st; Laggiard (B)

Giovanissimi Under 15 Regionali

Bari (2008)-Nick Calcio 6-1

Marcatori Bari: Sivilli (3), Scarano (2), Scialpi

Bari (2009)-Altamura Academy 16-0

Under 17 Women

Fasano-Bari 1-2

Marcatori Bari: Signorile, Divittorio

Under 15 Women

Bari-Pink Altamura 8-2

Marcatori Bari: Carlucci (3), Cassano (2), De Marsico, Morgese, Delvino

Under 12 Women

Pink Sport Time-Bari 3-2