Paponi con dedica: "Per la mia famiglia, che sa quanto ho sofferto"

Si presenta nella sala stampa del Degli Ulivi con un vistoso cerotto sul volto per lo scontro rimediato nel primo tempo con Di Noia. Infortunio che passa in secondo piano rispetto ad un bellissimo gol, un rigore procurato ed una prova maiuscola. Un attaccante di qualità, bravo anche a stringere i denti quando si è trattato di accomodarsi in panchina. Quello di Andria è stato il suo pomeriggio perfetto: "A parte una capocciata - ride Paponi - va tutto bene. Abbiamo fatto una bellissima partita e tenuto il pallino del gioco. Abbiamo qualità. Ci saranno partite dove staremo meglio. Se l'atteggiamento sarà quello giusto, faremo meno fatica. Abbiamo dato a tutti una bella risposta. Mignani ci aveva chiesto sacrificio e attaccamento. Il resto è venuto da sé".

L'intesa con Antenucci è sembrata impeccabile: "Abbiamo giocatori forti e con tante caratteristiche nel reparto offensivo. Ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo solo pensare al Latina. Verrà da noi a cercare di abbattere la prima in classifica. Se mettiamo la voglia di fare qualcosa in più, credo che a livello tecnico non ci sarà storia. A Latina ci sono stato, ho un bel ricordo. Mi dedicarono uno striscione quando andai via. Non vedo l'ora di affrontarla. La forza di una squadra si vede quando tocca a te e sfrutti al meglio l'opportunità facendo vincere la squadra. Dedico il gol ai miei figli e a mia moglie che sanno bene da quale periodo difficile venivo".