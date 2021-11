Antenucci e Paponi calano il tris e stendono la Fidelis

Fidelis Andria-Bari 0-3

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini, Venturini, Di Piazza, Di Noia (14' st Bolognese), De Marino (33' st Lacassia), Casoli (c), Nunzella, Sabatino, Gaeta (29' st Bubas), Alberti (1' st Tulli), Bonavolontà (29' st Dipinto). A disp.: Vandelli, Paparesta, Carullo, Pelliccia, Graziano, Leonetti, Alcibiade. All. C. Ginestra.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta (29' st Ricci), Scavone, Maita (45' st Bianco), D’Errico (29' st Mallamo), Botta, Paponi (33' st Cheddira), Antenucci (45' st Simeri). A disp.: Polverino, Gigliotti, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Belli. All. M. Mignani.

ARBITRO: Fontani di Siena.

RETI: 20' pt (rig.) e 27' st Antenucci; 38' pt Paponi.

NOTE: Spettatori 5.400 di cui 2021 ospiti. Rec. 2' pt e 5' st.

ANDRIA - Due gol di Antenucci e un intermezzo decisivo di Paponi permettono al Bari di mettere al tappeto la Fidelis Andria. Il derby del 15mo turno di C al Degli Ulivi se lo aggiudica la squadra del capoluogo per 3-0. Vittoria esterna che mancava da un mese e che vale il consolidamento in vetta alla classifica del girone C, a più 4 sul Palermo secondo.

Fidelis Andria con diversi indisponibili ma forte dell'entusiasmo dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Paganese. In avanti, ritorna dalla squalifica Di Piazza. Il Bari - in divisa rossa e sostenuto da oltre duemila tifosi - risponde con due importanti novità tra i titolari: Mignani schiera Paponi dal primo minuto accanto ad Antenucci e D'Errico a centrocampo dopo alcune settimane di assenza. Stesso discorso per Mazzotta che riprende dal 1' la sua posizione da terzino.

Il Bari parte da grande squadra. Le prime avvisaglie servono per prendere le misure. Prima del quarto d'ora, Antenucci serve un assist dalla destra per Scavone anticipato di un soffio da Sabatino in piena area federiciana. Dopo tre minuti, ci prova D'Errico con un destra dalla distanza che termina di poco al lato. E' tutto pronto per il vantaggio che arriva al 20' grazie al rigore trasformato da Antenucci e concesso per un fallo in area di Venturini a spese di Paponi. Bari vicinissimo al raddoppio (30') dopo una splendida azione di ripartenza: tocco di fino di Botta al centro dell'area con colpo di testa di Antenucci diretto a rete. Dini vola a salvare.

L'Andria si affaccia per la prima volta dalle parti di Frattali con una incornata fuori misura di Casoli (36') dagli sviluppi di un corner. Nessun problema per il Bari che aumenta le distanze nel punteggio al 38'. Quando, cioè, il cecchino Paponi approfitta di una papera di Venturini e firma il 2-0 ospite con un avvitamento di precisione che brucia il portiere biancazzurro. Secondo gol dell'anno col Bari per l'ex attaccante del Padova. La squadra di Mignani è irresistibile e "rischia" persino il tris se la bomba di Botta - nel primo minuto di recupero - non si infrangesse in pieno sulla traversa a Dini battuto.

Ginestra non ci sta e inizia il secondo tempo inserendo subito Tulli al posto di Alberti. Mignani lascia l'assetto iniziale. E fa bene perché anche la ripresa è di completa marca biancorossa. Prima del quarto d'ora, uno strappo di D'Errico si schianta sulla difesa di casa con deviazione in angolo. Il Bari ha in mano la contesa il match, in particolare nella zona nevralgica del campo. Tutto secondo copione tanto che che il tris sembra una logica conseguenza. Al 27', Botta apre sulla destra per Antenucci che conclude nel sacco dopo una prima ribattuta del portiere. Seguono una serie di cambi. Dentro Ricci, Mallamo e Cheddira per Mazzotta, D'Errico e Paponi. Girandola che fa sfumare la contesa senza sussulti negli ultimi 5' di recupero, rimandando al test di sabato prossimo al San Nicola contro il Latina.

GIORNATA SOLIDARIETA' - In occasione della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada 2021, prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento con lo scopo di educare e sensibilizzare soprattutto i più giovani alla sicurezza stradale. Per l'ingresso in campo, le due squadre hanno indossato una maglia recante la scritta 'Non lavartene le mani' sostegno della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle Donne; le maglie, firmate dai 22 calciatori, verranno messa all'asta per una raccolta fondi a sostegno delle attività di prevenzione messe in atto dal Centro Antiviolenza Andria.