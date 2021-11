F. Andria-Bari, le formazioni ufficiali: Paponi e D'Errico dall'inizio

Queste le formazioni ufficiali di Fidelis Andria e Bari che fra un’ora si affronteranno al Degli Ulivi per la 15ma giornata di serie C.

Fidelis Andria (3-5-2): Dini, Venturini, Di Piazza, Di Noia, De Marino, Casoli (c), Nunzella, Sabatino, Gaeta, Alberti, Bonavolontà. A disp.: Vandelli, Paparesta, Carullo, Dipinto, Bolognese, Lacassia, Bubas, Pelliccia, Tulli, Graziano, Leonetti, Alcibiade. All. C. Ginestra.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta, Scavone, Maita, D’Errico, Botta, Paponi, Antenucci (c). A disp.: Polverino, Gigliotti, Bianco, Simeri, Cheddira, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Belli, Ricci, Mallamo. All. M. Mignani.