Fidelis Andria-Bari: sarà pienone sugli spalti

Il Bari nella bolgia del Degli Ulivi. Questa sarà la cornice che aspetta la squadra di Mignani per il derby di oggi pomeriggio in casa della Fidelis Andria. Società federiciana che all'inizio di questa settimana ha indetto la Giornata Biancazzurra. Iniziativa alla quale i tifosi di casa hanno risposto alla grande per sostenere la squadra al cospetto della squadra del capoluogo di regione capolista del girone C.

Si va infatti verso il tutto esaurito sugli spalti del Degli Ulivi (non mancherà una rappresentanza di tifosi biancorossi) sempre nel rispetto della capienza al 75% come da normativa vigente: "Si va verso il sold out dello Stadio “Degli Ulivi” in vista del match tra la Fidelis Andria ed il Bari -si legge in una nota del club biancazzurro - . Ricordiamo che è necessario il green pass e la mascherina per l’accesso al “Degli Ulivi” mentre i tornelli saranno aperti già dalle 15,30 per permettere un più tranquillo afflusso a tutti i tifosi. La Fidelis ricorda anche che in occasione della Giornata Biancazzurra non sono validi abbonamenti. Coloriamo il “Degli Ulivi” di biancazzurro domani e soprattutto che sia una gran bel pomeriggio di sport".