Mignani e una folta margherita da sfogliare

Come ogni fine settimana, si ripropone il consueto ritornello dei "problemi" di abbondanza in casa Bari per scegliere gli undici titolari da mandare in campo. Cliché che si ripete anche per la sfida di oggi pomeriggio (start alle 17.30) contro la Fidelis Andria.

In difesa, scontata la squalifica, torna disponibile Gigliotti. Possibile il suo affiancamento a Terranova rispetto a Celiento (colpito ieri da un lutto familiare). Spietata la concorrenza nel ruolo dei terzini. Pucino e Mazzotta dovrebbero superare la concorrenza di Ricci e Belli. Numerosi interrogativi campeggiano a centrocampo. In questo caso, Mignani dispone di ben sette frecce al suo arco. Arduo avanzare previsioni certe sui papabili titolari. Maita sembra avere qualche chance in più rispetto ad altri compagni di reparto. Scavone (lamenta qualche fastidio alla caviglia) sarebbe pronto a stringere i denti. Di Gennaro reclama minutaggio per proseguire la strada della ritrovata condizione atletica. Mallamo, D'Errico e Bianco scalpitano per un impiego a tempo pieno. Più defilate le posizioni di Lollo e De Risio.

Davanti, Cheddira e Simeri sgomitano per giocare con Antenucci. Citro e Paponi le alternative appetibili. L'unico sicuro del posto è Botta, nel ruolo di trequartista.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Mazzotta; Scavone, Di Gennaro, Maita; Botta; Cheddira, Antenucci.