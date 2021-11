Bari, il diario di bordo di oggi

Penultimo giorno di lavoro per il Bari che domenica pomeriggio, alle 17.30, farà visita alla Fidelis Andria per la 15ma giornata di campionato. "Prima parte della seduta - si legge nel comunicato della società - dedicata alla teoria in sala video, quindi, una volta in campo, spazio a mobilità articolare, circuiti tecnici e torelli di riscaldamento, per poi concentrarsi su esercitazioni tattiche a tutto campo; in chiusura lavoro specifico su calci piazzati e conclusioni a rete". Per domani prevista una seduta di rifinitura mattutina. Alle 10, conferenza stampa di mister Mignani in vista del derby al Degli Ulivi.