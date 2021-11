Bari, poker di giovani nella Nazionale Under 15

Un poker di ragazzini nella Nazionale Under 15. Questa l'ennesima buona notizia che proviene dal settore giovanile della Ssc Bari, dopo l'esperienza vissuta da 12 baby biancorossi a Pomigliano D'Arco per le tre giornate di stage delle Rappresentative Lega Pro Under 17, Under 16 e Under 15. La novità riguarda la Selezione sud per la Nazionale Under 15 in programma il 24 novembre 2021 presso il CTF di Catanzaro. Nella circostanza, il Tecnico Federale Massimiliano Favo ha convocato per la giornata di stage anche i baresi Gaetano Buonsante, Alessio Campanelli, Alessandro Labianca e Francesco Palumbo.