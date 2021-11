Bari, la sessione odierna con i giovani

Intensa giornata di lavoro per il Bari in vista della trasferta di domenica prossima in casa della Fidelis Andria: "Questo pomeriggio - la nota ufficiale del club - allenamento congiunto con una formazione mista Primavera-Under17 sul terreno dell’Antistadio. Dopo le iniziali fasi di riscaldamento, giocati da due tempi 40’ a tutto campo aperti dalla prima rete di Paponi. In evidenza un Marras, autore di tre reti e di giocate di spessore, come anche di Botta e Ricci, anche loro a segno. Prima di scendere in campo e dare il via al lavoro giornaliero il gruppo squadra si è sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi. Tabella di lavoro dedicata tra palestra e fisioterapia per Valerio Di Cesare".

Per domani prevista una singola seduta di lavoro.