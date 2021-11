Baby biancorossi, in vista i derby contro Monopoli e Fidelis Andria

Le formazioni giovanili biancorosse tornano in campo per questo weekend. La Primavera di Valeriano Loseto giocherà il derby contro il Monopoli. Under 17 e Under 15 saranno di scena ad Andria per la doppia sfida contro la Fidelis.

Questo il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 8a g. Girone C

Monopoli-Bari

Sabato 20.11.21, ore 12:00

Campo ‘Morgese’, Toritto (BA)

Under 17 – 7a g. Girone F

Fidelis Andria-Bari

Domenica 21.11.21, ore 12:00

Campo ‘Santangelo dei Ricchi’, Andria (BAT)

Under 15 – 7a g. Girone F

Fidelis Andria-Bari

Domenica 21.11.21, ore 10:00

Campo ‘Santangelo dei Ricchi’, Andria (BAT)

Giovanissimi U15 Regionale – Fase Provinciale

Bari (2008)-Nick Calcio

Domenica 21.11.21, ore 09:00

Campo Comunale ‘G. Scirea’, Bitritto (BA)

Bari (2009)-Academy Altamura

Domenica 21.11.21, ore 11:00

Campo Comunale ‘G. Scirea’, Bitritto (BA)

Under 17 Woman

Fasano-Bari

Domenica 21.11.21, ore 11:30

Campo ‘Sergio Ancona’ Pezze di Greco (BR)

Under 15 Woman

Bari-Pink Altamura

Giovedì 18.11.21, ore 15:15

Campo Comunale ‘Lovero’, Palese (BA)

Under 12 Woman

Bari-Apulia Trani

Mercoledì 24.11.21, ore 17:20

Campo Intesa, Bari

Under 15 Woman

Pink Sport Time-Bari

Mercoledì 24.11.21, ore 17:00

Campo Comunale, Bitetto (BA)