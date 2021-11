Lorusso bis con la Rappresentativa Lega Pro Under 17

C'è anche la griffe biancorossa nella cinquina messa a segno nella partitella in famiglia durante il primo giorno (ieri) di raduno della Rappresentativa di Lega Pro allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano D’Arco. In campo, agli ordini del ct Daniele Arrigoni, c’erano i ragazzi Under 17 provenienti dalle squadre delle regioni Centro-Sud. Tra i marcatori, da segnalare la doppietta del barese Lorusso. Oggi in campo gli Under16. Domani tocca agli Under15. Sono 12 i calciatori biancorossi convocati per la tre giorni di stage.