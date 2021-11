Bari, nel gruppo si rivede Bianco

Bari al lavoro dopo il successo di domenica scorsa sulla Vibonese ed in vista del derby di domenica prossima ad Andria. Questo il report ufficiale della società: "Dopo il consueto prologo in sala video, chi ha giocato dal primo minuto nella sfida di domenica si è limitato a lavoro di scarico e fisioterapia, il resto del gruppo è sceso sul terreno dell'Antistadio dove, dopo una prima parte dedicata alla mobilità articolare, si è concentrato su circuiti di lavoro tecnico ad alta intensità basati sullo sviluppo dell’azione offensiva e finalizzati alle conclusioni a rete. A chiudere consueta sfida a ranghi misti su porzione di campo. Ha lavorato regolarmente in gruppo Raffaele Bianco, aggregati i giovani Belgiovine, Stella e Stragapede. Tabella di recupero personalizzata per Valerio Di Cesare".

Per domani prevista una doppia seduta di lavoro