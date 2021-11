Fidelis Andria-Bari a Fontani di Siena

GIOVANI BARI Il weekend perfetto dei galletti baby

Un fine settimana perfetto per le formazioni baby della Ssc Bari. In archivio la vittoria della Primavera sul Catanzaro, sulla scia i successi - sempre contro i calabresi - delle squadre Under. I Giovanissimi Under 15 regionali si impongono contro Santeramo e Virtus Palese.