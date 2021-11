L'onestà di Mallamo: "Siamo meno brillanti, ma conta vincere"

Uno scampolo di partita contro la Vibonese è bastato ad Alessandro Mallamo per riproporsi tra le cartucce da sparare in questo Bari che ha bisogno delle energie dei suoi calciatori più giovani. Alla vigilia del primo allenamento settimanale in vista del derby di domenica prossima ad Andria, il centrocampista biancorosso è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale Ssc Bari: "Battere la Vibonese era la cosa più importante. E' un periodo che siamo meno brillanti e vinciamo con meno facilità di prima. Quello che conta però è vincere. Dal Bari ci si aspetta sempre il dominio totale delle partite, ma non è così scontato. Lo abbiamo detto e ridetto, in questo campionato anche le squadre che si trovano nei bassifondi ti possono mettere in difficoltà".

In questo Bari non ci sono titolari e riserve. Mallamo sottoscrive: "Il fatto che non ci siano titolari fissi è una cosa che fa sentire tutti importanti. Sta a noi dimostrare al mister chi merita di giocare. Ci devono essere sana competizione e lo spirito giusto per vincere le partite". Mallamo sul ritorno allo stadio dei gruppi organizzati: "E' stata la prima volta ed è stato bellissimo rivederli. Ci daranno una mano in futuro, soprattutto nei momenti di difficoltà. E col loro sostegno di raggiungere il nostro obiettivo".