Dodici baby Ssc Bari nelle Rapprentative di Lega Pro

Un nugolo di baby biancorossi convocati nelle rappresentative di Lega Pro al lavoro a partire da oggi, martedì 16 novembre.

È il terzo raduno stagionale per la Rappresentativa di Lega Pro 2021/22 del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, questa volta con i ragazzi provenienti dalle squadre dal Centro-Sud Italia. A Pomigliano D’Arco le compagini Under 17, Under 16 e Under 15 saranno impegnate da oggi a giovedì 18 in riunioni tecniche, allenamenti e sfide a ranghi misti sul terreno dello stadio ‘Ugo Gobbato’. Sono ben 12 i calciatori biancorossi convocati:

Under 17, martedì 16 novembre

-Dachille Domenico (aggregato alla formazione Primavera)

-Lambiase Simone (aggregato alla formazione Primavera)

-Lops Francesco

-Lorusso Francesco (aggregato alla formazione Primavera)

Under 16, mercoledì 17 novembre

-Carlucci Diego

-D’Ursi Marco

-Di Mola Roberto

-Ussain Shezad Mir

-Lavoratti Davide

Under 15, giovedì 18 novembre

-Buonsante Gaetano

-Campanelli Alessio

-Sassarini Luca