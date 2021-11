Il weekend perfetto dei galletti baby

Un fine settimana perfetto per le formazioni baby della Ssc Bari. In archivio la vittoria della Primavera sul Catanzaro, sulla scia i successi - sempre contro i calabresi - delle squadre Under. I Giovanissimi Under 15 regionali si impongono contro Santeramo e Virtus Palese.

Questi i risultati e i marcatori di tute le partite: Campionato Nazionale Under 17, Girone F, 6a giornata di andata: Catanzaro-Bari 0-4 (marcatori: 28’ Pellegrini D., 44’ Lops, 87’ Patierno, 91’ Colangiuli); Campionato Nazionale Under 15, Girone F, 6a giornata di andata: Catanzaro-Bari 2-3 (marcatori: 5’ Buonsante rig., 22’ Monetti, 33’ Labianca); Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale: Bari (2008)-Santeramo 4-1 (marcatori: Sivilli, Scialpi, Sabatiello, Basile Nesta). Bari (2009)-Virtus Palese 1-0 (marcatori: Picciotti); Under 15 Femminile: Bari-Pink Altamura (giovedì 18.11.21, ore 15:15, campo 'Lovero', Palese); Under 12 Femminile: Pink Sport Time-Bari (oggi 15.11.21, ore 16:00, campo 'Nick World', Loseto); Under 17 Femminile: Bari-Molfetta Calcio annullata.