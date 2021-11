Antenucci: "Contava solo ritrovare la vittoria"

Un assist e un gol nella partita di Mirco Antenucci contro la Vibonese. L'attaccante biancorosso analizza il successo sui calabresi: “E’ stata una partita abbastanza tosta – ammette l’attaccante del Bari – . Ma l’importante era ritrovare la vittoria. La cosa più importante è questa. La Vibonese è venuta a giocarsela in maniera aperta, con gli sterni che impostavano in maniera molto aperta. E il nostro gol è nato da una situazione in cui loro hanno rischiato. Secondo me, sia in fase di preparazione che tatticamente, ci sono partite diverse. Penso che finora la condizione fisica sia stata sinora equilibrata. Sul rigore non ho avuto dubbi. Me la sentivo. Li ho sempre battuti. Mi piace prendermi queste responsabilità”.

All'orizzonte ci sono Andria e Latina: “Dobbiamo essere bravi a dare continuità a questa vittoria. Non saranno semplici. Bisognerà dare sempre il massimo. Siamo contenti intanto del ritorno degli Ultras. Saranno la nostra arma in più. Per raggiungere qualcosa di importante, sono fondamentali. Dedico il gol a mia figlia Camilla che ha festeggiato il compleanno lo scorso 7 novembre”.