Felicità Botta: "Tre punti d'oro per un Bari che non molla mai"

Man of the match, inaugura le marcature alla Vibonese con un gol d’autore nel primo tempo. Ruben Botta commenta a caldo la vittoria sui calabresi: “Vittoria importante al di là del mio gol personale – dice l’argentino ai microfoni della società – perché questo Bari non molla mai. Abbiamo creato le occasioni per vincere, anche se a volte è stata difficile. Si va avanti su questa strada, che resta lunga per raggiungere l’obiettivo. Siamo primi e non cerchiamo fantasmi. Nè pensare a cose strane. Conta solo vincere".