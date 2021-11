Il Bari col minimo sforzo: Botta e Antenucci per avere ragione della Vibonese

Bari-Viboinese 2-0

BARI (3-5-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci (26' st Mazzotta); Maita (38' st De Risio), Di Gennaro (16' st Mallamo), Scavone; Botta (38' st Paponi); Antenucci, Cheddira (26' st Marras). A disp. Polverino, Plitko, Simeri, D'Errico, Citro, Lollo, Belli, Paponi. All. Mignani.

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Risaliti, Mahrous (39' st Ngom), Vergara; Fomov, Cattaneo, Mauceri (11' st Ciotti); Tumbarello; Persano (11' st Sorrentino), Golfo. A disp. Marsoni, Alvaro, Polidori, Gelonese, Grillo, Grillo, La Ragione, Bellini, Senesi, Cigagna. All. Mancino.

ARBITRO: Ricci di Firenze.

RETE: 28' pt Botta; 44' st (rig.) Antenucci.

NOTE: Emessi 8.504 biglietti (di cui 2044 mini abbonamenti e 10 ospiti). 2' rec. pt e 4' rec. st.

BARI - Soffre, ma vince. Il Bari anti Vibonese riparte dopo lo stop di Castellammare di Stabia grazie ad un gol per tempo. Prima Botta e poi Antenucci fanno contenti i tifosi del Bari, tra i quali i gruppi organizzati tornati sugloi spalti dopo mesi di assenza.

Un primo tempo complicato per i biancorossi che per rompere il ghiaccio ci mettono 28'. Quando, cioè, Antenucci parte in contropiede e serve in area Botta per la soluzione vincente alle spalle di Mengoni. La Vibonese non demorde e il Bari ne soffre le iniziative. Vedi il bolide di Basso (39') respinto provvidenzialmente da Frattali. Non accade granché nel corso della prima frazione. Ma quanto basta al Bari per andare al riposo con vantaggio di misura.

La ripresa inizia con una conclusione da dimenticare da parte di Di Gennaro (7'). Dopo un minuto, un pallone lavorato in area da Cheddira con rasoterra intercettato dal portiere. Poi, un tiro all'ingresso dell'area di Botta deviato in angolo da un difensore. Più pericoloso il tiro ravvicinato di Maita (15') devitato ad un metro dalla linea di porta da Risaliti. Nel frattempo, finisce la partita di Di Gennaro, sostituito da Mallamo.

Grossi brividi sulla schiena dei tifosi del Bari. Al 25' Golfo manca il gol del pari nel cuore di un'azione sporca che - come può - Frattali salva in angolo. Mignani cambia ancora: Mazzotta e Marras per Ricci e Cheddira. Ma la Vibonese non molla. Quasi in dirittura d'arrivo, da segnalare un gol annullato per fuorigioco al neoentrato Ngom, su assist aereo di Sorrentino (40'). Nessun dubbio per l'arbitro. In campo, anche il redivivo De Risio (esce Maita) ed il ritrovato Paponi (per Botta). La Vibonese chiude in attacco una partita di estremo affanno per il Bari. Biancorossi che tuttavia vivono un sussulto negli scampoli conclusivi. Paponi costringe Vergara ad un fallo di mani in area per il rigore che Anteucci realizza mettendo i sigilli al match e rinviando l'appuntamento al derby di domenica prossima in casa della Fidelis Andria.