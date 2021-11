Bari: attento alla Vibonese dell'ex D'Agostino, bestia nera al San Nicola

Vibonese bestia nera del Bari al San Nicola. Nei due precedenti, 2-2 nel campionato 2019/20 e 0-0 l'anno scorso. Terzo incrocio ufficiale in Puglia, quindi, tra le due formazioni che oggi aprono e chiudono la classifica del girone C con 18 punti di differenza a favore dei pugliesi.

Del resto, la Vibonese porta in dote 3 primati negativi: nessun rigore calciato finora, squadra che manda in rete meno giocatori (6, come Paganese, Juve Stabia e Monopoli), unica senza reti firmate da subentranti, ma solo con titolari. Non a caso i calabresi vantano l’attacco più anemico del girone con sole 8 marcature. Vibonese mai vittoriosa fuori casa nel 2021: l’ultima affermazione esterna calabrese risale al 2 dicembre 2020, 2-0 a Caserta; da allora 10 pareggi e 9 sconfitte in 19 trasferte ufficiali. Rossoblu a secco lontano dal “Razza” oramai da 361’, ultima rete nell’1-1 ad Andria del 19 settembre scorso firmata da Sorrentino al 89’, poi si conta il restante minuto della gara in Puglia e le intere a casa di Paganese (0-1), Taranto e Messina (duplice 0-0) e Catania (0-1).

Gaetano D’Agostino, allenatore della Vibonese, è al primo incrocio da mister contro il Bari. In Puglia, ha giocato nelle stagioni 2001/02 e 2002/03 in B, sommando 71 gare ufficiali, condite da 5 reti.

Michele Mignani e Gaetano D’Agostino sono oggi al terzo incrocio tecnico ufficiale: Mignani è imbattuto con 1 successo ed 1 pareggio a proprio favore, dati riferiti al duplice scontro Siena-Alessandria della serie C 2018/19.

Gara 300 nei professionisti per Manuel Marras: l’attaccante biancorosso somma finora 57 gettoni di B, 210 di C, 14 di coppa Italia, 18 in altri tornei post-season con le casacche di Spezia, Rimini, Savona, Sudtirol, Alessandria, Trapani, Pescara, Livorno e Bari. Esordio assoluto datato 4 dicembre 2011, serie C, 4 dicembre 2011, Sudtirol-Spezia 1-2.