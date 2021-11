Bari Primavera, Lorusso mette in ginocchio il Catanzaro

Bari Primavera al successo nella settima giornata di campionato. I ragazzi di Valeriano Loseto superano di misura il Catanzaro grazie alla rete di Lorusso in avvio di ripresa e dopo aver colpito un palo con Tourè in chiusura di prima frazione. Prossimo appuntamento per i biancorossi a Monopoli nel derby in programma per il 20 novembre.

Bari-Catanzaro 1-0

Bari (4-3-1-2): Gickhin Orlando Lambiase Belgiovine Daddario Dachille (Fioretti) Memeo (Stella) Dargenio Stragapede amm. (Dibello amm.) Lorusso (Massarelli) Toure (Caldarulo)

A disp: Sapri Sciacovelli Peragine Dibello Logrieco Mangialardo Rizzi Balducci. All. V. Loseto.

Catanzaro (4-3-3): Rizzuto Talarico Maiore (Rizzo) Mirante Iuculano Ozawie Scavone Borgesi (Raspaolo) Viotti (Santacroce) Cristiano (Rando) Merante. A disp:​Columbro Palermo Alessio Russello Bamba Funaro Gualtieri. All. G. Spader.

Arbitro: Lucanie di Molfetta.

Rete: 52' Lorusso.

Note: 87' espulso Talarico; campo Comunale 'G. Scirea', Bitritto, sintetico, nuvoloso 18°C circa, buona cornice di pubblico.