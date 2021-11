Bari, la probabile formazione contro la Vibonese

Soliti problemi di abbondanza per Michele Mignani che - a parte le assenze dei difensori Di Cesare e Gigliotti - si ritrova a fare ampie valutazioni sui titolari da schierare oggi contro il fanalino di coda Vibonese.

In difesa, i centrali di ruolo sono Celiento e Terranova, al di là dell'ammiccamento del mister sull'ipotetico arrestramento del ritrovato De Risio. Pucino e Belli, a destra, e Mazzotta e Ricci, a sinistra, sono i ballottaggi in piedi per il ruolo di terzini. A centrocampo gli interrogativi maggiori. D'Errico e Maita partono favoriti su Lollo, De Risio, Bianco e Scavone. Papabili titolari sarebbero anche Di Gennaro e Mallamo. Botta trequartista. In attacco, Miganni potrebbe a sorpresa concedere fiducia a Paponi e Citro. Oppure affidarsi al più collaudato tandem Antenucci-Cheddira. Senza dimenticare le alternative Simeri e Marras, altri due possibili titolari.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Celiento, Terranova, Mazzotta; D'Errico, Di Gennaro, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira.